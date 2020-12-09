Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına anında müdahale

Karla mücadele ekiplerinin 24 saat esasına göre teyakkuzda olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan yılın ilk karı ile karla mücadele ekiplerimiz acilen teyakkuza geçerek yol açma çalışmalarına başladı. Ekipler sabah saatlerinde yola çıkacaklar için yolları hazır hale getirdi. Özellikle eğimli yollar ve otobüs güzergâhları önünde kar temizleme çalışması yapıldı. Kış boyunca da bu yollarımızda ulaşımın sağlıklı bir şekilde sağlanması için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. İlk karın düşmesiyle birlikte karla mücadele ekiplerimiz çalışmalarına başladı. İnşallah bu kışı ulaşım anlamında sorunsuz bir şekilde geçirmeyi diliyoruz. 95 araç ve 430 personel ile bu sene çalışmalara başladık. Yoğun kar yağışının başlaması ile birlikte 24 saat esasına göre yapılan çalışmalar kapsamında ilçe genelinde ulaşım ve yaya trafiğinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tüm ekiplerimiz gece ve gündüz karla mücadele çalışmalarına başlayacak” dedi.