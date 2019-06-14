Yükseköğretime Geçiş Sınavı öncesinde Develi Belediyesi'nden bilgilendirme

Hafta sonu ülkemizin dört bir tarafında olduğu gibi Develi'de de öğrenciler gelecekleri için önemli bir adım olan Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YKS) ter dökecekler. Gün içerisinde hafta sonu boyunca Develililerin ses ve gürültü kirliliğine sebep olacak tutum ve davranışlardan uzak durulması için belediyeden anons yapılırken ayrıca Develi Belediyesi ekiplerince hafta sonu meydana kurulacak stantla okulların yerleri ile ilgili öğrenci ve yakınlarına bilgilendirmede bulunulacak.

Ayrıca zabıta ekipleri de sınav öncesinde ve esnasında sükûneti sağlamak adına hazır kıta olarak görevinin başında olacak.