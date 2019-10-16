Yumru Kaya Cami'nde peyzaj düzenlemesi yapılıyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri peyzaj düzenleme kapsamında caminin bahçesinde yeşil alan, kilit parke yürüyüş yolu, ağaçlandırma ve çiçeklikler gibi yeni alanlar kazandıracak. Son olarak Fatih ve Sağlık cami bahçelerini yeniden düzenlediklerini hatırlatan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Yumrukaya Caminde başlatılan çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.