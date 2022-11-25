Yurda kaçak yollarla giren PKK'lı yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, ülkede faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar ve detaylı araştırmalar neticesinde; Suriye'de bulunduğu dönem içerisinde PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü ve yurda yasadışı giriş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Develi ilçesinde bulunan adreste yapılan operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken şüpheliye ait birçok dijital materyale de el konuldu. İşlemleri tamamlanan şüpheli; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik terörle mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edileceği bildirildi.