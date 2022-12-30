Yurdaer Şahin Adaylığını Açıkladı

İYİ Parti Kocasinan eski İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, İl Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Yurdaer Şahin, doğru bildiği yolda kararlı bir şekilde yürüyeceğini ifade ederek; "İYİ Parti'nin kuruluşundan bu güne içinde yer almaktan onur ve gurur duydum. İlk kurucu il divanında bulundum, daha sonra Kocasinan İlçe Başkanlığı görevini üstlendim. Başarıyla geçtiğimiz bu sürecin ardından şimdi de birlik ve beraberlik adına il başkanlığına aday olduğumu sizlerle paylaşmak istedim. Gerek dünya görüşüm, gerekse demokratik yapım gereği bu partide hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi dışarıda bırakmadan birlik ve beraberliği sağlayacağımı biliyorum ve umut ediyorum. Bu konuda da kendime güveniyorum. Tabi bu yola çıkarken karar vermek kolay olmadı. İşimin, ailemin, çocuklarımın vaktini alacağını biliyorum. Beni yoracağını da biliyorum. Ancak biz bu ülkenin sevdalısıyız. Bu ülke için yorulmaya da hazırız, vurulmaya da hazırız. Doğru bildiğimiz yolda hiç korkmadan kararlı bir şekilde başarıya dek yürüyeceğiz inşallah hep birlikte. Hayatın kendisi bir matematiktir, yanlış hesap yaparak doğru sonuca ulaşamazsınız. Doğru sonuca ulaşmak için mutlaka doğru hesap yapmak gerekiyor. Biz de doğruların peşinde olacağız, bunun sözünü sizlere veriyorum. Yanlış bir işimiz olmaz. Çok aday var, bu da partimizin ne kadar büyüdüğünü ne kadar talep gördüğünü gösteriyor. Rekabet kaliteyi getirir. Çoklu yarışın partimize kalite katacağını biliyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

İl Başkanı Sebati Ataman ise; başkanlığa adaylığını açıklayan Yurdaer Şahin'e başarılar diledi.