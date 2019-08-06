Yurdaer Şahin: “Kurultayımız kesinlikle iktidara hazırlığın ilk adımıydı”

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, geçen hafta gerçekleştirilen İYİ Parti'nin 4. Olağanüstü Genel Kurultayını değerlendirdi.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen 4. Olağanüstü Genel Kurultay ile birlikte, İYİ Parti kadrolarının büyük bir kısmı delegeler tarafından belirlendi. İlk defa çarşaf liste ile kurultaya gidildiğini söyleyen Yurdaer Şahin, şenlik havasında bir kurultay gerçekleştiğini ve bu kurultayın iktidara hazırlık kurultayı olduğunu söyleyerek, kurultayın parti tabanıyla beraber hem ülke hem de parti içi siyasette çok büyük bir çıkış olduğunu belirtti.

Parti delegelerinin iradesinin çok önemli olduğunu ve bu sayede hür iradeleri ile delegelerin idare kurul üyelerini belirlediğini söyleyen İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, “4. Olağanüstü Genel Kurultayımızı bir bayram havası içerisinde, demokrasi şenliği şeklinde sağlıklı bir şekilde tamamladık. İlk defa çarşaf liste ile kurultay gerçekleştirerek, Türk Siyasetine ve Türk Demokrasisine yeni bir ivme kazandırdık. Demokrasiyi tabana yayarak, tabandan gelen delegelerimizin sesine ve iradesine kulak vererek demokrasi şölenine dönüştü tamamen. Umarım diğer partiler bizi örnek alarak bu demokrasi yarışına katılırlar. Buna kesinlikle bir iktidara hazırlık diyebiliriz. Bu ülkeye katkı sağlayabilmek, bu ülkenin iktidarına gelebilmek ve bu ülkeyi yönetebilmek için, bütün hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Bu yüzden de, kurultayın önemi büyüktü bizim için çünkü burada çarşaf liste dediğimiz olay delegenin ve partinin iradesini gündeme getirmekti. Bu konuda da hazırlıklarımız tamamlandı. Demokrasiyi tabana yaymak çok önemliydi. Sayın genel başkanımız Meral hanımın da bu konuyu delegenin idaresine bırakmasıyla, demokrasiye ciddi bir katkı sunduk. Bugün, diğer partilerin uygulayamadığı bir sistem bu. Biz verdiğimiz demokrasi sözümüzü yerine getirmiş olduk parti olarak. Bunu da hem ülke hem de parti demokrasisin de çok büyük çıkış olarak görüyoruz. Sonuçta demokrasi kazandı, ülkemiz kazandı biz bu inançtayız. Çünkü dediğimiz gibi çarşaf liste çok önemliydi. Delegenin ve vatandaşın iradesi çok önemliydi. Burada bizim delegelerimiz özgürce iradesini ortaya koydu. Hür iradesiyle Genel İdare Kurulu üyelerimizi belirlediler. Bu da Türkiye'de bir aşama olarak görüldü. İnşallah iktidara gidişimizin yolu da açılmış oldu. Allah kısmet ederse, biz bu ülkenin yönetimine talibiz ve ülkeyi daha iyi yöneteceğimizi iddia ediyoruz” ifadelerini kullandı.