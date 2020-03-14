Yurdaer Şahin: “Özgürlük ve demokrasi yolunda verdiğimiz mücadele için yeniden aday oldum”

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, yaklaşan 2. Olağan Kongre'den önce yeniden aday olduğunu ve demokrasinin tam olarak işleyebilmesi için mücadele vereceklerini belirtti.

Yeniden aday olması konusunda açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Yurdaer Şahin, “Kıymetli hemşerilerim, değerli üyelerimiz ve değerli partililerimiz, bildiğiniz üzere 2. Olağan Kongremizi yapıyoruz. Liderimiz Sayın Meral Akşener'in önderliğinde özgürlük ve demokrasi için verdiğimiz mücadelede yeniden aday oldum. Bu konuda bütün partililerimizden ve bütün halkımızdan destek bekliyoruz çünkü yeniden parlementer sisteme geçmek, yeniden demokrasinin tam olarak uygulanmasını sağlamak için bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelede desteklerinizi bekliyorum. Farklı adaylarımız da var ve onlara da başarılar diliyorum. Seçilmiş, seçilecek ve aday olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum çünkü biz bir aileyiz ve bir gerginlik yok. Burada demokrasi için mücadele veriyoruz, bu bakımdan da diğer aday olan arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.