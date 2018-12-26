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‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesinin 2.dönemi başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında Kayseri’de ilkokul 3.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Kayseri'de ilkokul 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda 2.dönem öğrencileri eğitimlere başladı.


Haftanın 4 günü verilen yüzme dersleriyle 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinden yüzme bilmeyen öğrenci kalmaması hedefleniyor. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Birgül, Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin ve Okul Sporları İl Temsilcisi Hakan Gökdemir proje kapsamında eğitim gören öğrencileri ziyaret ederek eğitimler hakkında bilgiler aldılar.

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