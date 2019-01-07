Yüzme Gençler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı

03-04 Ocak 2019 tarihinde İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme havuzunda yapılan yarışmalara takım halinde erkeklerde 9 okuldan 50 sporcu, kızlarda 7 okuldan 39 sporcu, ferdi olarak ise erkeklerde 7 okuldan 11 sporcu, kızlarda 6 okuldan 8 sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda Dereceye giren okullar 02-03 Mart 2019 tarihinde okullar arası gençler grup birinciliğine katılma hakkı kazandı.