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Yüzme Grup Birinciliği Müsabakaları başladı

2018-2019 Eğitim öğretim yılı okullar arası yüzme gençler (kız-erkek) grup birinciliği yarışmaları İl Müdürlüğüne bağlı Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan açılış seremonisi ile başladı.


Oldukça yoğun katılımla gerçekleştirilen açılış seremonisine Kayseri Millet Vekili İsmail Emrah Karayel, Ak Parti Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Sporcular, Antrenörler ve İdareciler katıldı.


Yarışmalarda ilk yapılan kategorilerde dereceye giren sporculara madalyaları Kayseri Millet Vekili İsmail Emrah Karayel tarafından verildi.


İl Müdürlüğü olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilecek olan müsabakalarda 21 İlden 14 kız, 18 erkek olmak üzere 32 takımdan 192 sporcu ve bunun yanında ferdi olarak da 92 sporcu mücadele edecek.

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