Yüzme Performans Sporcuları, Bulgaristan'dan Madalyalarla Döndü

Bulgaristan'ın Graz kentinde düzenlenen Burgas Grand Prix 2019 Yüzme müsabakalarına Kayseri'yi temsilen katılan Kayseri Yüzme Performans Sporcularımız 3 altın 2 bronz madalya ile döndüler.

12-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Graz kentinde düzenlenen Burgas Grand Prix 2019 Yüzme müsabakalarına, Kayseri performans grubunda faaliyet gösteren sporcularımız, İdil Durukan, Semih Demirbaş, Hüseyin Sucuoğlu ve Ceylin Ülker katılmaya hak kazandı.

Müsabakalarda sporcularımızdan;

İdil Durukan, Açık yaş ve 13-14 yaş kategorisinde 200m serbestte 02:12:82'lik derecesiyle, 400m serbestte 04:37:91'lik derecesiyle ve 800m serbestte 09:26:14'lük dereceleriyle 1. olurken, Semih Demirbaş, 100m kelebekteki 01:03:69'luk derecesiyle ve 200m kelebekte 02:22:68'lik dereceleriyle 3. oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Kayseri ve Türkiye'yi temsilen katıldıkları şampiyonadan derecelerle dönen sporcularımız ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.