Yüzme yarışları başladı

Kayseri'de düzenlenen Milli Takım Yıldız Genç Açık Yaş ve Tohm Baraj Geçme yarışları birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oluyor.

İki gün boyunca sürecek yarışlar İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'nın katılımlarıyla gerçekleşen açılış seremonisiyle başladı.

Ali İhsan Kabakcı, seremoni sonrasında yaptığı açıklamada, “7 şehir, 25 kulüpten 272 sporcuyu ilimizde misafir ettiğimiz için mutluyuz. Sporcularımız iki gün boyunca mücadele edecek, bu mücadele esnasında pandemi kurallarına tam manasıyla riayet ediyoruz, önceliğimiz sağlık” dedi.