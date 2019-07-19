Yüzmede Yiğit ve Mehlika 2019 EYOF'ta

Kayseri'den bir ilk daha Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi Kayseri Yüzme Sporcularından Yiğit Aslan ve Mehlika Kuzeh Yalçın Bakü'de yapılacak olan 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF)'ta Türkiye'yi temsil edecek.

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından her iki yılda bir düzenlenen ve 14-18 yaş aralığında, geleceğin yıldız sporcu adaylarının ilk kez bir Olimpik organizasyona katılma deneyimini yaşadığı Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin 15.'si, bu yıl 21-27 Temmuz'da Bakü'nün ev sahipliğinde, 48 ülkeden 2500'ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenecek.

Türkiye Bakü 2019 EYOF'ta Artistik Cimnastik, Atletizm, Basketbol, Bisiklet, Güreş, Judo, Tenis, Voleybol, Yüzme dallarında 126 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

Kayseri'den bir ilk olarak Yüzme branşında (EYOF)'a katılma hakkı kazanan TOHM sporcularından Yiğit Aslan ile Mehlika Kuzeh Yalçın Antrenörleri ile birlikte Şampiyona öncesi İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskici, gurur kaynağı olan Yiğit Aslan ve Mehlika Kuzeh Yalçın'ı EYOF'a göndermenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, böyle büyük bir organizasyonda şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandıracaklarına ve İstiklal Marşımızı 48 ülkeye dinleteceklerine inandığını belirtti.