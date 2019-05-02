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Yüzüne hasta maskesi taktı, 5 bin TL çaldı

Kayseri’de yüzüne hasta maskesi takan bir zanlı, market sahibinin dalgınlığından faydalanarak kasadan 5 bin TL para çaldı.

Kayseri'de yüzüne hasta maskesi takan bir zanlı, market sahibinin dalgınlığından faydalanarak kasadan 5 bin TL para çaldı. Hırsızın para çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı üzerinde bulunan markete yüzünde hasta maskesi ile giren 25 yaşındaki M.G., market sahibinin dalgınlığından faydalanarak tezgahın arkasına geçti. Yazar kasadan 5 bin TL para çalan M.G. marketten çıkarak uzaklaştı.


Kasada paranın eksik olmasından şüphelenen market sahibi, güvenlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra polis ekiplerine haber verdi.


Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında eşkali belirlenen M.G. yapılan operasyonla yakalandı. Hakkındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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