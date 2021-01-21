Zabıta ekipleri Hacılar'da fırın ve bakkallarda denetim yaptı

Toplum sağlığının korunması amacıyla Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından belirli periyotlarda yapılan gıda denetimleri kapsamında, ilçe genelindeki fırın, unlu mamuller ve bakkallarda etiket, hijyen denetiminin yanı sıra maske, mesafe ve temizlik kontrolü de yapıldı.

Denetimlerle ilgili bilgiler veren Hacılar Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Kış, “Ekiplerle birlikte yapılan denetimde iş yerlerinin genel temizliği, ekmek ve pide gramajları, çalışanların hijyen durumunu, ürünlerin etiketleri, üretim yerleri ve son kullanma tarihleri ile işyerinde kullanılan ekipmanların uygunluğu kontrol edildi. Halk sağlığına aykırılık teşkil edecek unsurlar ekiplerce tespit edilerek işyeri yetkilileri uyarıldı” dedi.

Belediye olarak gıda denetimlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ekiplerin denetim planına göre görevlerini sürdürdüklerini, toplumsal sağlığın korunmasını sağlayabilmek için denetimlerin yapıldığını söyledi. Başkan Özdoğan Bu yıl denetimlerde ayrıca maske mesafe ve temizlik kontrollerinin de yapıldığını hatırlatarak denetimlerin sık sık yapılacağını söyledi.