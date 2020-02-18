Zabıtadan dilenci operasyonu

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından ilçe belediyelerinin da katılımıyla Dilenci Toplama Ekibi oluşturuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde; Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediyelerinin de katılımıyla oluşturulan Dilenci Toplama Ekibi halkın yoğun olduğu yerlerde çalışmalarını artırdı. Şehir merkezinde, kavşaklarda, ana arterlerde ve şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunlaşan ve bu yılın ilk 1,5 ayında yapılan denetimlerde halkın manevi duygularını istismar ettiği belirlenen 136 kadın, 45 erkek ve 16 çocuğa müdahale edildi. Müdahale edilen çocuklardan 15'i Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Halkın duygularını istismar eden dilencilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. Maddesi gereğince idari para cezası kesildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, halkın manevi duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara göz açtırmayacaklarını belirterek, “Halkımızın da bu konuda daha duyarlı olmasını, verilen her paranın yeni dilencilere kapı açacağını unutmamalarını istiyoruz” dedi.