Zabıtadan seyyara geçit yok

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nın koordinasyonluğunda gerçekleşen denetimlerde haksız rekabete neden olan seyyar satıcılara göz açtırılmıyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin koordinasyonluğunda gerçekleştirilen denetimlere Melikgazi Belediyesi ve Kocasinan Belediyesi Zabıta ekipleri ile vergi denetim memuru ve polis ekipleri de eşlik etti. Zabıta ekipleri market ve pazar yeri yakınlarına kurularak haksız rekabete yol açan, halk sağlığını tehdit eden ve yayaların kaldırımları kullanmalarını engelleyen seyyar satıcılara yönelik denetimleri sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde vergi kaydı bulunmayan motorlu ve motorsuz satıcılar bulundukları yerden kaldırıldı. Yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık vatandaşların sağlığını tehdit eden ve haksız kazanç elde eden seyyar satıcılara müsaade etmeyeceklerini belirtti.