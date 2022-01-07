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Zamantı Irmağı buz tuttu

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bulunan Zamantı Irmağı’nda su seviyesi düşerken, suyun yavaş aktığı kısımlar ise buz tuttu.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bulunan Zamantı Irmağı'nda su seviyesi düşerken, suyun yavaş aktığı kısımlar ise buz tuttu.


Tomarza ilçesinden geçen Zamantı Irmağı'nın su debisinin düşmesiyle yapılan incelemeler neticesinde, ırmakta yaşayan su canlıları zarar görmeyecek şekilde Bahçelik Barajından saniyede 1 metreküp su bırakıldı. Bu sayede ırmakta diğer kaynak suların ilavesi ile birlikte 3 metreküp su olduğu bilgisine ulaşıldı. Bununla beraber 2021 yılında kuraklık yaşanması, yağışların bir önceki seneye göre çok az olması nedeniyle de ırmak suyu büyük ölçüde azaldı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle akıntının az olduğu bölgelerde buzlanma meydana geldi. Buz kalınlığının 1-5 santim arasında değiştiği görüldü.

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