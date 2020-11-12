“Zatürreden korunmanın en temel yöntemi aşı”

Mehmethan Turan zatürreden korunma yöntemleri hakkında verdiği bilgilerde, 5 yaş altı çocuklarda ve 65 yaş üstü yetişkinlerde ayrıca kronik hastalığı olan insanlarda en temel korunma yönteminin aşı olduğunu söyledi.

Bu sene aşıların devlet tarafından tespit edilen risk grubundaki kişilere ücretsiz uygulanacağını söyleyen Mehmethan Turan, “Zatürre akciğerin yapısında bulunan hava keseciklerinin içerisinin iltihapla dolması sonucu oluşan bir hastalıktır. Mikrobik, bazıları mikrobik dışı da olabiliyor ama yüzde 90-95'i mikrobiktir. Daha çok bakteriler, virüsler ve çok nadiren de mantarlar nedeniyle akciğerin keseciklerinde iltihap oluşuyor. Bu iltihap tedavi edilmezse ilerleyebiliyor, ilerlediği zamanda akciğerle ilgili solunum yetmezliği, oksijen, gaz alışverişinin azalması ve hastada yoğun bakıma varan sıkıntılar oluşabiliyor. Zatürreden korunma yöntemleri 5 yaş altı çocuklarda ve 65 yaş üstü yetişkinlerde ayrıca kronik hastalığı olan insanlarda en temel korunma yöntemi aşıdır. Devletimiz bu sene riskli grupları tespit edip pnömokok aşısını yani zatürre aşısını ücretsiz yaptırıyor. Bu aşıyı yaptırmada kronik hastalığı olan insanların daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor” dedi.

Mehmethan Turan, hastalık bulguları görüldüğü zaman doktora gidilmesi gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Risk grubundaki insanların daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Tedavisinde antibiyotikler başta olmak üzere antiviral dediğimiz tedaviler, mantar tedavileri bunlar bazen yatarak, bazen ayakta, bazen de yoğun bakımda oluyor. Hepsinin tedavisi mikrobun cinsine göre değişiyor. Hastalıkla ilgili bulgular oluştuğu zaman erken doktora gittiğimiz zaman ve tedavimize erken başlandığı zaman başarı şansı çok yüksek o nedenle mutlaka ateşiniz olduğu zaman, üşüme, titreme olduğu zaman, öksürük, renkli balgam, göğüs ağrısı, nefes darlığı olduğu zaman mutlaka doktorumuza başvurun. Son zamanlar da koronavirüsün de en çok etkilediği organ akciğer ve bu yaptığı şey de yine zatürre o nedenle dikkatli olalım.”