Zebra yavrusu Dilek 3 aylık oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesinde doğan ve ismini Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın koyduğu yavru zebra Dilek, 3 alık oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Burhanettin Bacak, ayrıca geçen yıl doğan aslan yavrularının da gayet sağlıklı olduğunu ve üretime devam ettiklerini söyledi.

Pandemi sürecinde de hayvanlarla ilgili bir sıkıntı yaşamadıklarını söyleyen Burhanettin Bacak, “15 Marttan itibaren Türkiye'de korona virüs kapsamında bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda hayvanat bahçemizi ziyarete kapattık. Her ne kadar ziyarete kapalı olsa da yarından itibaren ziyarete açılacakmış gibi biz hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Yeni yeni yavrularımız oluyor. Aslan yavrumuz var, Zebra yavrumuz var. Bu esnada üretime de devam ediyoruz. Hayvanlarımızın sağlıkları ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Rutin kontrollerini yapıyoruz. Dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına pandemi sürecinde gayet sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz” dedi.

Bacak, yeni doğan aslan ve zebra yavrularının da gayet sağlıklı olduklarını belirterek, “Aslan yavrularımız 1 yaşını geçmiş durumda ve ikisi de gayet sağlıklılar. Zebra yavrumuz doğalı 3 ay oldu. Memduh Başkanımız bu kötü günleri geride bırakmak adına ismini Dilek koymuştu. Hayvanat Bahçemizde de gayet sevindirici bir olay oldu. Aslında bir yönden buruk bir olay çünkü ziyarete açık değil. İnşallah bu tür kötü durumlar geçecek ve hayvanat bahçemizi ziyarete açarak, yavrularımızı da vatandaşlarımızla buluşturacağız” ifadelerine yer verdi.