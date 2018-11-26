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Zehir taciri 4 kişi yakalandı

Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 4 kişi yakalandı.

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 4 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 33 yaşındaki A.D. ve 38 yaşındaki N.A.'nın 35 gram metamfetamin ve 3 gram esrar maddesi, 26 yaşındaki S.C.T. ile 38 yaşındaki M.G.'nin ise 5 parça metamfetamin, 2 adet extacş hap, 9.70 gram bonzai maddesi ve av tüfeği ile birlikte yakalandığı bildirildi.


Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

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