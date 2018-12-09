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Zehir taciri tarihi eser eşyalarla birlikte yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalanan bir şahsın yapılan ev ve üst aramasında uyuşturucu madde ile tarihi eser özelliği taşıyan 11 adet eşya ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 34 yaşındaki O.N. yakalanarak gözaltına alındı.


Zanlının ev, üst ve aracında yapılan aramalarda, 2 parça halinde toplam ağırlığı 20 gram gelen metamfetamin maddesi ile 1 parça halinde toplam ağırlığı 2 gram gelen esrar maddesi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan aleminyum folyo rulosu, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 32 adet fişek ve 11 parça Tarihi eser özelliği taşıyan metal eşya ele geçirildi.


Yakalanan O.N(34) isimli şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

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