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Zehra Kaygısız, TAemwondo Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi Temsil Edecek

Kayserili Taekwondo sporcusu Zehra Kaygısız İspanya’da yapılacak olan Taekwondo Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Kayserili Taekwondo sporcusu Zehra Kaygısız İspanya'da yapılacak olan Taekwondo Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.


19 - 20 Ağustos 2019 tarihinde Ankara'da yapılan Taekwondo Yıldızlar Milli Takım Seçme müsabakalarında oldukça başarılı performans sergileyen Zehra Kaygısız 1 - 3 Ekim 2019 tarihleri arasında İspanya'da yapılacak olan Taekwondo


Avrupa Şampiyonasında Ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Taekwondo Avrupa Şampiyonasında Ülkemizi temsil edecek olan Kayserili sporcumuz Zehra Kaygısız'a başarılar diledi.

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