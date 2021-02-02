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Zeyneb Ülkü, Antakya Belediyespor'da

OSB Teknik Koleji forması giyen genç oyuncu Zeyneb Ülkü kiralık olarak Hatay ekibi Antakya Belediyespor’a transfer oldu.

OSB Teknik Koleji forması giyen genç oyuncu Zeyneb Ülkü kiralık olarak Hatay ekibi Antakya Belediyespor'a transfer oldu.


Türkiye Voleybol Federasyonu 2.Lig Kadınlar 5.Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Antakya Belediyespor kadrosuna önemli takviyeler yapmaya devam ediyor. Hatay ekibi Antakya Belediyespor daha önce Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji'nden Neriman Korkmaz, Hande Albayrak, Beyza Dursun'u renklerine bağlarken son olarak ise Zeyneb Ülkü'yü transfer etti.


OSB Teknik Koleji Kulübünden yapılan açıklamada, " Kulübümüz lisanlı sporcularından Zeyneb Ülkü sezonun ikinci yarısında Antakya Belediyespor voleybol takımın formasıyla şehrimizi temsil etmeye devam edecek. Zeyneb'e yeni takımında başarılar diliyoruz. Önümüzdeki sezon görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşça kal. Daha önce takımımızdan Neriman Korkmaz, Hande Albayrak ve Beyza Dursun'u transfer eden Hatay temsilcisi, transferin son gününde oyuncumuz Zeyneb Ülkü'yü de kiralık olarak kadrosuna kattı" denildi.

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