Zeynep Bilir hat-trick yaptı

Başarılı oyuncu bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı.

Kadınlar 1. Lig'de mücadele eden Yukatel Kayseri Kadın FK, ligin 21. Haftasında konuk ettiği İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor 3-1 mağlup etti. Kayseri temsilcisinde Zeynep Bilir, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor karşısında kaydettiği 3 gol ile hat-tirick yaparak takımı galibiyete taşıyan isim oldu. Sahaya 11'de çıkan Zeynep Bilir, 4, 20 ve 63. dakikalarda İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor'un filelerini havalandırarak galibiyette büyük pay sahibi olurken takımın en golcü isimlerinden biri oldu.

Zeynep Bilir, karşılaşmanın 81. dakikasında yerini Şeyma Yücel'e bıraktı.