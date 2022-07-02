Zihinsel engelli vatandaşlar geleneksel bahar şenliklerinde bir araya geldi

Zihinsel Engellilerin Eğitimi ve Rehabilitasyonu İstihdamı Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Bahar Çayı'nda engelli vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Dernek tarafından Barbaros Mahallesi Engelliler Parkı'nda düzenlenen etkinlik saydı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinliğin açılışında konuşan Dernek Başkanı Hasan Ayküteli; "Bireyler doğduğu zaman eşit haklarla beraber doğarlar. Engelli, engelsiz dünyaya geldiği zaman, eğitim, rehabilitasyon, sosyal güvenlik, üretime katılmak bütün bireylerin hakkı olduğunu belirtmek istiyorum. Engellilerde ciddi gelişme olmakla beraber yeterli olmadığı düşüncesindeyiz. Zihinsel engelli bir insan ömür boyu korunmaya muhtaçtır. Engelli bireyin aileye yüklediği sosyal yükü paylaşmak, hafifletmek sosyal devletin desteğiyle çözülür. engellilerin topluma kazandırılmasının önündeki en ciddi sorunlardan birisi sosyoekonomik kesimin bir bütün olarak yaşandığı gelir dağılımıdır. Engellilerin sosyal güvenlik çerçevesinde korunmaları ve yeterli düzeyde gelir desteği sağlanması gerekmektedir. Ülkemizde engellilere yönelik yapılmış düzenlemeler incelendiğinde engelliliğin önlenmesi, engellilerin sağlık, eğitim, iyileştirme, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunların çözümü için birçok yasal düzenleme yapıldığı görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ise; "Devletimiz 2000 yılından bu tarafa ciddi destekler vermektedir engelli ailelere. Ancak bu tabi yeterli değil, gönlümüzden çok daha fazlası geçiyor. Devlet imkanları nispetinde inşallah bunlar daha da iyileştirilecektir. Engelli şahıslarımızın da diğer bireylerimiz gibi toplumun tüm imkanlarından faydalanması için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlikte engelli vatandaşlar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.