Ziraat Odaları'ndan 'Barış Pınarı' Harekatına destek

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Barış Pınarı Harekatına destek verdiklerini söyleyerek, "Ülkemizin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez" dedi.

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, ilçe ziraat odası başkanlarıyla beraber düzenlediği basın toplantısında Barış Pınarı Harekatına destek verdiklerini söyledi. Güneş, "Devletimiz ve hükümetimiz 9 Ekim 2019'da bir karar alarak Suriye sınırı üzerinde Barış Pınarı adı verilen sınır ötesi harekat başlatmıştır. Amaç, hem ülkemiz sınırlarının güvenliğini sağlamak hemde ülkemiz ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmaktır. Biz kayseri Ziraat Odaları olarak devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve sonuna kadar destekliyoruz. Yılmadan yorulmadan, gece gündüz, soğuk sıcak demeden ülkemizin iki yüzlü emperyalist güçlere muhtaç olmaması için sonuna kadar üretmeye devam edeceğiz. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Her zaman Osmanlı tokadını yemelerine karşın akılları başlarına gelmemektedir. Aynı zamanda da sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterilmektedir. Zaten bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatları ile gösterdik. Türkiye olarak en güzel cevabı veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Güneş, "Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, aynı kültürün ve aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz. Bizi birbirimize düşman edemez. Tüm Türkiye olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Bizde çiftçiler olarak ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz. Ülkemiz için, bayrağımız için ve ezanımız için bugüne kadar şehit olan güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" şeklinde konuştu.