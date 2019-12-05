Ziraat Türkiye Kupası: İ.M. Kayserispor: 1 - Manisa FK: 0 (İlk yarı)

Tur ilk maçında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)

4. dakikada Sinan soldan köşe atışı kullandı. Arka direkte Erhan kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı.

8. dakikada Onur pasını verdi. Erhan soldan içeri girer girmez şutunu attı. Kaleci İsmail, direk dibine uzanarak topu kornere çeldi.

11. dakikada ceza alanı dışından Artem Kravets şutunu attı. Kaleci Yusuf, soluna doğru gelen topun hakimi oldu.

18. dakikada Aksel Aktaş, kaleyi karşıdan gören bir noktadan şutunu attı. Kaleci Yusuf soluna uzanarak topa sahip oldu.

23. dakikada Ziya Alkurt, soldan köşe atışı kullandı. Defanstan seken topu alan Aksel, solundaki Ziya'ya pasını verdi. Ziya ikinci kez ortasını yaptı. Ön direkte Mert Kula kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Baran Eraslan Sezgin Çınar

İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail Çipe, Ramazan Emirhan Civelek, Mert Kula, Ben Rienstra, Nurettin Korkmaz (Ahmet Zekeriya Kartal dk. 39 ?), Aksel Aktaş, Ercan Çifci, Ziya Alkurt, Furkan Polat, Selahattin Seyhun, Artem Kravets

Yedekler: Umut Eren Tunç, Aymen Abdennour, Emre Demir, Yasir Subaşı, Furkan Şahin, Ümran Zambak

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Manisa FK: Yusuf Balcıoğlu, Mustafa Çakır, Abdurrahman Emir Alagöz, Onur Kolay, Çağrı Giritoğlu, Erman Bulucu, Yiğit Kerem, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Dilaver Güçlü, Sinan Kurumuş

Yedekler: Ömer Kahveci, Nizamettin Çalışkan, Umut Kaya, Zahit Fındık, Oğuz Kocabal

Teknik Direktör: İsmail Ertekin

Gol: Mert Kula (dk. 23) (Kayserispor)