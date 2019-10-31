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Ziraat Türkiye Kupası: İM Kayserispor: 2 - Bayrampaşa: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Tur maçında İstikbal Mobilya Kayserispor, Bayrampaşa'yı ağırladı. Normal süresi golsüz sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında rakip fileleri 2 kez havalandıran sarı-kırmızılı ekip, 2-0'lık skorla adını bir üst tura yazdırdı.



Maçtan Dakikalar


56. dakikada sol kanattan Aksel'in ortasında ceza sahası içinde Ömer Uzun soldan serbest atış kullandı. Ömer Uzun kafayı vurdu. Top, uzak direk dibinden auta çıktı.


74. dakikada İsmet'in pasında sağ kanattan ceza sahasına giren İbrahim Can'ın şutunu kaleci İsmail kornere çeldi.


90. dakikada Atila Turan kırmızı kart gördü. 30 saniye önce ilk sarı kartını gören Atila Turan, Mehmet Sefa'ya yaptığı faul sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.


95. dakikada sol kanattan Nurettin'in ortasında altıpas noktası üzerinde Ümran'ın kafa vuruşu ağlara gitti. 1-0


117. dakikada sol kanatta topla buluşan Hasan Hüseyin Acar'ın ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0



Stat: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Özgüç Türkalp Anıl Usta Önder Yılmaz


İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail Çipe, Ramazan Emirhan Civelek, Atila Turan, Levent Gülen, Mert Kula, Nurettin Korkmaz, Aksel Aktaş (Hasan Hüseyin Acar dk. 82), Ercan Çifci, Adryan Tavares (Ümran Zambak dk. 38), Paul-Georges Ntep (Furkan Polat dk. 110), Ömer Uzun (Ziya Alkurt dk.82)


Yedekler: Doğan Alemdar, Ben Rienstra, Furkan Polat


Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı


Bayrampaşa: Cengizhan Şarli, Ege Atlam, Hüseyin Güngör, Melih Alcu, Mehmet Sefa Etöz, Savaş Çakır (Hüseyin Tokmak dk. 98), Hakkı Şimşek, İbrahim Can Köse (Hüseyin Cankut Atasoy dk. 98), Erdem Koçal (Bünyamin Balat dk. 98), İsmail Erdoğan, Muhammed Demirci (Mertcan Aktaş dk. 84)


Yedekler: Sercan Çobanoğlu, Mehmet Kalkan, Gürkan Şentürk


Teknik Direktör: Ercüment Coşkundere


Goller: Ümran Zambak (dk. 95), Hasan Hüseyin Acar (dk. 117) (İstikbal Mobilya Kayserispor)


Kırmızı kart: Atila Turan (dk. 90) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Ntep, Levent Gülen (Kayserispor) Muhammed Demirci, İsmail Güngör, Mehmet Sefa Etöz (Bayrampaşa)

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