Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 0 - Bayrampaşa: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Tur maçında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Bayrampaşa karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada Sefa Etöz'ün ceza alanı dışından vurduğu şutta top kaleci İsmail Çipe'de kaldı.
21. dakikada Aksel, topu solunda bulunan Ntep'e verdi. Ntep'in vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk üzerinden dışarı gitti.
45.dakikada Sefa Etöz ceza alanı dışından vurduğu şutta meşin yuvarlak kalenin dışarıya çıktı.
45+2. dakikada Atila sol kanattaneza sahası içine ortaladı. Ön direkte bulunan Ömer Uzun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
Stat: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Özgüç Türkalp Anıl Usta Önder Yılmaz
İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail Çipe, Ramazan Emirhan Civelek, Atila Turan, Levent Gülen, Mert Kula, Nurettin Korkmaz, Aksel Aktaş, Ercan Çifci, Adryan Tavares, Paul-Georges Ntep, Ömer Uzun
Yedekler: Doğan Alemdar, Hasan Hüseyin Acar, Ben Rienstra, Ziya Alkurt, Furkan Polat, Ümran Zambak
Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı
Bayrampaşa: Cengizhan Şarli, Ege Atlam, Hüseyin Güngör, Melih Alcu, Mehmet Sefa Etöz, Savaş Çakır, Hakkı Şimşek, İbrahim Can Köse, Erdem Koçal, İsmail Erdoğan, Muhammed Demirci
Yedekler: Sercan Çobanoğlu, Hüseyin Tokmak, Hüseyin Cankut Atasoy, Mehmet Kalkan, Bünyamin Balat, Gürkan Şentürk, Mertcan Aktaş
Teknik Direktör: Ercüment Coşkundere
Sarı kartlar: Paul Georges Ntep (Kayserispor) Muhammed Demirci, İsmail Güngör (Bayrampaşa)