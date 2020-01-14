Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk Yarı)

Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

9. dakikada Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Harun soluna yatarak direk dibinde topu çeldi.

26. dakikada Lopes sağdan ortaladı. Arka direkte Emre kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı.

34. dakikada Kayserispor, Lopes'in kafa vuruşu ile golü buldu. Ancak hakem Bahattin Şimşek, VAR'ın uyarısı ile pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.

39. dakikada Hasan Hüseyin, ceza alanı dışından sol ayağı ile sert bir şut çıkardı. Top, üstten az farkla auta gitti.

Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cem Satman, Hakan Yemişken

Kayserispor: Silviu Lung, Miguel Lopes, Mert Kula, Ben Rienstra, Yasir Subaşı, Dja Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Aksel Aktaş, Bernard Mensah, Emre Demir, Artem Kravets

Yedekler: İsmail Çipe, Emirhan Civelek, Anthony Uzodimma, Furkan Polat, Pedro Henrique, Ömer Uzun

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Fenerbahçe: Harun Tekin, Mauricio Isla, Zanka, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Jailson, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç

Yedekler: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Adil Rami, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Luiz Gustavo, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi

Antrenör: Volkan Kazak

Sarı Kart: Tolgay Arslan (Fenerbahçe)