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Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Kayserispor ile Fenerbahçe karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


9. dakikada Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Harun soluna yatarak direk dibinde topu çeldi.


26. dakikada Lopes sağdan ortaladı. Arka direkte Emre kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı.


34. dakikada Kayserispor, Lopes'in kafa vuruşu ile golü buldu. Ancak hakem Bahattin Şimşek, VAR'ın uyarısı ile pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.


39. dakikada Hasan Hüseyin, ceza alanı dışından sol ayağı ile sert bir şut çıkardı. Top, üstten az farkla auta gitti.



Stat: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Bahattin Şimşek, Cem Satman, Hakan Yemişken


Kayserispor: Silviu Lung, Miguel Lopes, Mert Kula, Ben Rienstra, Yasir Subaşı, Dja Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Aksel Aktaş, Bernard Mensah, Emre Demir, Artem Kravets


Yedekler: İsmail Çipe, Emirhan Civelek, Anthony Uzodimma, Furkan Polat, Pedro Henrique, Ömer Uzun


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Fenerbahçe: Harun Tekin, Mauricio Isla, Zanka, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Jailson, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç


Yedekler: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Adil Rami, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Luiz Gustavo, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi


Antrenör: Volkan Kazak


Sarı Kart: Tolgay Arslan (Fenerbahçe)

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