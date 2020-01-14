İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Bu dakikada Lopes'in uzun pasında Artem Kravets, kaleci Harun ile karşı karşıya kaldı. Kravets plase vuruş yaptı. Açıyı kapatan Harun, topun ağlara gitmesine mani oldu.


65. dakikada sol kanattan Deniz Türüç ortaladı. Kruse ön direkte kafayı vurdu. Top, az farkla auta çıktı.


77. dakikada Alper Potuk kaleye şutunu attı. Kaleci Lung'dan seken topu altıpas çizgisi üzerinde önünde bulan Ferdi vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan auta çıktı.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Bahattin Şimşek, Cem Satman, Hakan Yemişken


Kayserispor: Silviu Lung, Miguel Lopes, Mert Kula, Ben Rienstra, Yasir Subaşı, Dja Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Aksel Aktaş (Pedro Henrique dk. 64), Bernard Mensah, Emre Demir (Ömer Uzun dk. 90 ?), Artem Kravets


Yedekler: İsmail Çipe, Emirhan Civelek, Anthony Uzodimma, Furkan Polat


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Fenerbahçe: Harun Tekin, Mauricio Isla, Zanka, Tolgay Arslan (Max Kruse dk. 63), Tolga Ciğerci (Luiz Gustavo dk. 46), Ferdi Kadıoğlu, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Jailson, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç (Vedat Muriqi dk. 77)


Yedekler: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Adil Rami, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Garry Rodrigues


Teknik Sorumlu: Volkan Kazak


Sarı Kartlar: Hasan Hüseyin (Kayserispor), Tolgay Arslan, Deniz Türüç (Fenerbahçe)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.