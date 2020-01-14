Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Bu dakikada Lopes'in uzun pasında Artem Kravets, kaleci Harun ile karşı karşıya kaldı. Kravets plase vuruş yaptı. Açıyı kapatan Harun, topun ağlara gitmesine mani oldu.

65. dakikada sol kanattan Deniz Türüç ortaladı. Kruse ön direkte kafayı vurdu. Top, az farkla auta çıktı.

77. dakikada Alper Potuk kaleye şutunu attı. Kaleci Lung'dan seken topu altıpas çizgisi üzerinde önünde bulan Ferdi vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan auta çıktı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Bahattin Şimşek, Cem Satman, Hakan Yemişken

Kayserispor: Silviu Lung, Miguel Lopes, Mert Kula, Ben Rienstra, Yasir Subaşı, Dja Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Aksel Aktaş (Pedro Henrique dk. 64), Bernard Mensah, Emre Demir (Ömer Uzun dk. 90 ?), Artem Kravets

Yedekler: İsmail Çipe, Emirhan Civelek, Anthony Uzodimma, Furkan Polat

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Fenerbahçe: Harun Tekin, Mauricio Isla, Zanka, Tolgay Arslan (Max Kruse dk. 63), Tolga Ciğerci (Luiz Gustavo dk. 46), Ferdi Kadıoğlu, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Jailson, Alper Potuk, Mevlüt Erdinç (Vedat Muriqi dk. 77)

Yedekler: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Adil Rami, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Garry Rodrigues

Teknik Sorumlu: Volkan Kazak

Sarı Kartlar: Hasan Hüseyin (Kayserispor), Tolgay Arslan, Deniz Türüç (Fenerbahçe)