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Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci karşılaşmasında Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Maçın ilk 45 dakikası Trabzonspor'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


3. dakikada Carole'nin ceza sahasında topu elle oynaması sonrasında kazanılan penaltı vuruşunu kullanan Nwakaeme, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0


5. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Mustafa'nın kafa vuruşu az farkla auta gitti.


8. dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına doğru atılan pasta sol çaprazda topla buluşan Thiam kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci Uğurcan ayaklarıyla topu kornere çeldi.


9. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Thiam'ın sol çaprazdan uzak direğe doğru yaptığı vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.


25. dakikada Onur'un sağ kanattan ceza sahası ön çizgisine çıkardığı topla buluşan Bertolacci'nin bekletmeden plase vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.


27. dakikada Ramazan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada müsait pozisyondaki Mustafa bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.


31. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Visca'nın vuruşunu kaleci Lung güçlükle kornere çeldi.



Stat: Kadir Has


Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay


Yukatel Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Ramazan, Carole, Attamah, İbrahim, Kemen, Bertolacci, Thiam, Mustafa


Yedekler: Bilal, Kolovetsios, Gökhan, Uğur, Emrah, Mane, Hayrullah, İlhan, Abdulkadir, Campanharo


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Hamsik, Visca, Abdülkadir, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius


Yedekler: Erce, Hüseyin, Berat, Yusuf, Djaniny, Taha, İsmail, Yunus, Murat, Serkan


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gol: Nwakaeme (dk. 3 pen.) (Trabzonspor)


Sarı Kart: Kemen (Yukatel Kayserispor)

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