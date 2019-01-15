Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 1 - Akhisarspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Kayserispor, sahasında Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Mensah'ın sert vuurşunda top direkten döndü. Dönen topa Kravets, filelerle buluşturdu. Gol sonrası VAR'a giden hakem Halis Özkahya, ofsayt gerekçesi ile golü geçersiz saydı.

68. dakikada Chery ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Fatih bu topu zorlukla tokatlayarak kornere çeldi.

69. dakikada Chery'nin sağ kanattan ortasında Kravets'in vuruşunda Kaleci Fatih, topu kornere çeldi.

73. dakikada Vrsajevic'in Şamil'e yaptığı hareket sonucunda Kayserisporlu futbolcular penaltı bekledi. Pozisyondan sonra hakem Halis Özkahya VAR uygulamasına gitti ve penaltı noktasını gösterdi.

78. dakikada penaltı için topun başına geçen Chery, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Kadir Has

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cam Satman, Ata Yıldırım

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık ? (Kucher dk. 10), Atilla Turan (Umut Bulut dk. 76), Şamil Çinaz, Mensah, Bilal Başaçıkoğlu (Varela dk. 46), Deniz Türüç, Chery, Kravets

Yedekler: Muammer Yıldırım, Levent, Hasan Hüseyin, Abdullah, Hakan, Kazım, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Lopes, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Aykut Çeviker (Borges Junior dk. 72), Sisoko, Josue, Regattin (Onur Ayık dk. 46), Manu, Bokila

Yedekler: Lukac, Barbosa, Larsson, Ali Kaan, Göksu, Gökmen

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Goller: Regattin (dk. 16), Atilla Turan (dk. 37 k.k.) (Akhisarspor), Chery (dk. 78 pen.) (Kayserispor)

Sarı kart: Deniz Türüç (Kayserispor)