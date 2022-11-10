Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 1 - Sivas Belediyespor: 0

Tur maçında Kayserispor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip sahadan 1-0'lık sonuçla galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

26. dakikada ev sahibi ekip atağında Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa sahip olan Mustafa Pekmetek'in topuk pasında Carlos Mane'in vuruşunda kaleci yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

48. dakikada Kayserispor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Emrah Başsan'ın şutu ağlara gitti. 1-0

68. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunu kaleci kaleci Talha Cengiz çizgiden çıkardı.

86. dakikada Sivas Belediyespor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Halil'in vuruşunu kaleci Cenk Gönen çeldi.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Şengül, Mert Bulut

Kayserispor: Cenk Gönen, Dimitrios Kolovetsios, Ali Karimi (Olivier Kemen dk. 74), Miguel Cardoso, Mustafa Pektemek (Mame Baba Thiam dk. 80 ?), Emrah Başsan (Gökhan Sazdağı dk. 66), Carlos Mane (Hayrullah Erkip dk. 66), İlhan Parlak (Talha Sarıarslan dk. 74), Baran Ali Gezek, Anthony Uzodimma, Yaw Ackah

Yedekler: Abdulkadir, Hosseini, Gavranovic, Eray Özbek, Onur

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sivas Belediyespor: Taha Cengiz Demirtaş, Uğur Bulut (Ahmet Özer dk.72), Semih Kahraman , (Arda Keser dk. 46), Emre Adiloğlu (Halil İbrahim Mızrap dk. 64), Oğuzhan Bozkurt (Seymen Salih Adalı dk. 72), Ozan Kılıçoğlu, Gökhan Berkay Yıldız, Ömer İnan, Burak Özdemir (Celal Emirdede dk. 64), Arda Belen, Safa Yıldırım

Yedekler: Doğukan, Egemen, Emre

Teknik Direktör: İbrahim Cezayir

Gol: Emrah Başsan (dk. 48) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Arda Belen, Gökhan Berkay Yıldız, Ömer İnan (Sivas Belediyespor)