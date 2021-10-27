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Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 - Artvin Hopaspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Tur karşılaşmasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Artvin Hopaspor'u uzatmalarda 3-0 mağlup ederek, 4. tura çıkmaya hak kazandı.



Maçtan dakikalar


29. dakikada orta sahadan atağa geçen Kayserispor'da Miguel Cardoso'nun vurduğu top auta çıktı.


40. dakikada sağ kanattan Ramazan Civelek'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mane'nin şutu dışarı gitti.


56. dakikada ceza sahası içinde ara pas ile buluşan Hopasporlu Ufuk Ayaydın'ın vuruşu ile top kaleci Cenk'in kucağında kaldı.


96. dakikada rakibine doğru orta sahadan hareketlenen Attamah'ın şutunu kaleci Murat kurtardı.


106. dakikada Kayserispor'un atağını uzaklaştırmak isteyen Yakup Kayış, meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 1-0


108. dakikada ceza sahası içinden gelen ara pasla buluşan Miguel Carlos, topu ağlara gönderdi. 2-0


116. dakikada rakiplerinden sıyrılan Mustafa Pektemek, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0



Stat: Kayseri Kadir Has


Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Özcan Sultanoğlu, Mehmet Akıncık


Kayserispor: Cenk, Hosseini (Kolovetsios dk. 73), Miguel Cardoso, Mustafa Pektemek, Kemen, Gökhan (İlhan parlak dk. 64), Emre Demir (İbrahim Akdağ dk. 73), Carlos Mane, Ramazan Civelek, Yasir (Nurettin Korkmaz dk. 83), Gustavo (Attamah dk. 91)


Yedekler: Attamah, Kolovetsios, İlhan Parlak, İbrahim Akdağ, Beyazit, Eray, Talha Sarıaslan, Eren, Nurettin, Uzodimma


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Artvin Hopaspor: Murat, Osman, Saffet, Ömer, Yakup, Furkan Tuşik (Fatih Dalgıç dk. 73), Hüseyin Can (Selim Dilli dk. 46), Dursun Türk (Mertcan Arslan dk. 20), Murat Batuhan (Ufuk Ayaydın dk. 46), Furkan Cinkaya (Ali Say dk. 59), Bilal (Melih dk. 92)


Yedekler: Ufuk, Ali Say, Yusuf, Fatih, Mertcan, Melih, Selim


Teknik Direktör: Osman Özdemir


Goller: Yakup Kayış (dk. 106 k.k.), Miguel Cardoso (dk. 108) (Kayserispor), Mustafa Pektemek (dk. 116) (Kayserispor)

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