Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 3 - Manisa FK: 2 (Maç sonucu)

Tur ilk maçında sahasında ağırladığı Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar (ikinci yarı)

49. dakikada Furkan'ın kullandığı köşe vuruşunda hava topuna çıkan kaleci Yusuf tuttuğu topu yere inerken elinden kaçırdı. Boşta kalan topa Ziya hamle yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

51. dakikada Ziya soldan topu taşıdı ve sağından gelen Artem'e pasını verdi. Artem Kravets ceza alanı çizgisi üzerinden topu ağlara gönderdi. 3-0

66. dakikada Ziya Alkurt'un ceza alanında topa eliyle temas etmesi üzerine penaltı kararı çıktı. Penaltı atışını kullanan Dilaver Güçlü'nün vuruşunda top kaleci İsmail'in sağından ağlarla buluştu. 3-1

75. dakikada sağ kanattan Mehmet Yılmaz'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Zahit Fındık'ın volesi direğin dibinden ağlara gitti. 3-2

81. dakikada Erhan Kara ayak içi ile topu arka direğe çıkardı. Sinan Kurumuş, bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.

Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Baran Eraslan Sezgin Çınar

İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail Çipe, Ramazan Emirhan Civelek, Mert Kula, Ben Rienstra, Nurettin Korkmaz (Ahmet Zekeriya Kartal dk. 39), Aksel Aktaş, Ercan Çifci, Ziya Alkurt (Ümran Zambak dk. 67), Furkan Polat, Selahattin Seyhun, Artem Kravets (Furkan Şahin dk. 72)

Yedekler: Umut Eren Tunç, Aymen Abdennour, Emre Demir, Yasir Subaşı

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Manisa FK: Yusuf Balcıoğlu, Mustafa Çakır, Abdurrahman Emir Alagöz, Onur Kolay, Çağrı Giritoğlu (Zahit Fındık dk. 46), Erman Bulucu, Yiğit Kerem (Umut Kaya dk. 46), Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Dilaver Güçlü (Oğuz Kocabal dk. 68), Sinan Kurumuş

Yedekler: Ömer Kahveci, Nizamettin Çalışkan

Teknik Direktör: İsmail Ertekin

Goller: Mert Kula (dk. 23), Ziya Alkurt (dk. 49), Artem Kravets (dk. 51) (İstikbal Mobilya Kayserispor) Dilaver Güçlü (dk. 66 pen.), Zahit Fındık (dk. 75) (Manisa FK)

Sarı Kartlar: Abdurrahman Emir Alagöz, Umut Kaya (Manisa FK)