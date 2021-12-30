Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - 68 Aksaray Belediyespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Tur maçında Yukatel Kayserispor, 68 Aksaray Belediyespor'u 4-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Emre Demir'in ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan İbrahim, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
28. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Cardoso'nun ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
32. dakikada Ramazan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
42. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Carole, topu yerden müsait durumdaki Emre Demir'e çıkardı. Emre'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
78. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Furkan'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
80. dakikada Yusuf'un yay üzerinden şutunda top direğin yanından auta çıktı.
85. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Gavranovic'in pasıyla topla buluşan Cardoso'nun şutunda top filelerle buluştu. 3-0
88. dakikada ceza sahası içerisinde Mustafa'nın pasıyla topla buluşan Gavranovic, önünü boşaltarak şutunu çekti ve maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. 4-0
Stat: Kadir Has
Hakemler: Alper Akarsu, Gökhan Bilir, Caner Özaral
Yukatel Kayserispor: Cenk, Carole, Yasir, Uzodimma (Nurettin dk. 46), Ramazan, İbrahim (Eray dk. 57), Gökhan (Gavranovic dk. 78), Emre Demir, Onur, Cardoso, Mane (Mustafa dk. 78 )
Yedekler: Bilal, Uğur, Emrah, Talha
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
68 Aksaray Belediyespor: Hasan Çayrak, Serkan Yıldız, Fatih (Ayberk dk. 61), Alperen, Nurullah, Ahmet (Furkan dk. 46), Muhammed, Mehmet (Yusuf dk. 73), Gürcan, Hasan Gündoğdu (Oğuzhan dk. 79), Mervan (Alican dk. 46)
Yedekler: Serkan Demirol, Semih
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
Goller: İbrahim (dk. 5 pen), Gökhan (dk. 28), Cardoso (dk. 84), Gavranovic (dk. 88) (Yukatel Kayserispor)
Sarı kartlar: Cardoso, Talha (Yukatel Kayserispor), Serkan Yıldız, Gürcan Gözüm (68 Aksaray Belediyespor)