Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Tur karşılaşmasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'yı 4-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.
Maçtan dakikalar
8. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mane, meşin yuvarlağı auta attı.
20. dakikada sol kanattan gelen ara pası ceza sahası içerisinde değerlendiren Emre Demir, topu filelerle buluşturdu. 1-0
43. dakikada kaleci Alişan'dan seken meşin yuvarlak, Gökhan Sazdağı'nın vuruşu ile ağlara gitti. 2-0
50. dakikada sağ kanattan hareketlenen Ramazan Civelek'in vuruşunu kaleci Alişan kornere çeldi.
52. dakikada köşe vuruşunun ardından kaleden dönen topa kafa ile karşılık veren Hosseini, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0
65. dakikada Onur Bulut'un pasıyla topla buluşan Kemen'in şutu kaleci Alişan'ın kucağında kaldı.
67. dakikada Hosseini, ceza sahası içinde ayağına gelen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0
Stat: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Cem Özbay, Hakan Karabalcık
Kayserispor: Bilal, Attamah, Hosseini, Kemen (Nurettin dk. 62), Gökhan Sazdağı, Emre Demir (Mustafa Pektemek dk. 74), Uğur (Uzodimma dk. 46), Mane (Mehmet Eray dk. 62), Onur Bulut, Ramazan (İlhan Parlak dk. 74), Yasir
Yedekler: Cenk, İbrahim, Talha
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Iğdır FK: Alişan (Burak Cemal dk. 86 ?), Berkay, İlker (Suat dk. 61), Muhammet (İlker Günaslan dk. 61), Mahsun, Savaş, Arif, Abdullah, Enes (Halil dk. 86 ?), Adem, Batuhan (Baha dk. 75)
Yedekler: Bayram, Oğuzhan
Teknik Direktör: Bayram Toysal
Goller: Emre Demir (dk. 20), Gökhan Sazdağı (dk. 43), Hosseini (dk. 52 ve 67) (Kayserispor)
Sarı Kartlar: Berkay, Enes Subaşı (Iğdır FK)