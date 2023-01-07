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Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu

Kayserispor’un Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacağı maçın günü ve saati belli oldu.

Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynayacağı maçın günü ve saati belli oldu.


Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, müsabakaların oynanacağı tarihleri belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Sarı kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor ile Antalya'da karşı karşıya gelecek.


17 Ocak 2023 Salı günü Antalya Corendon Airlines Park Stadı'nda oynanacak olan Antalyaspor ile Kayserispor maçı saat 17.30'da başlayacak.

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