Ziraat Türkiye Kupası: Y. Kayserispor: 2 - Iğdır Futbol Kulübü: 1

Tur maçında Y. Kayserispor, sahasında Iğdır Futbol Kulübü ile karşılaştı. Müsabakayı 2-1'lik skorla kazanan sarı-kırmızılılar, bir üst tura çıktı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Bertolacci köşe atışını kullandı. Cezaalanı içerisinde Burak Yamaç kafayla ters bir vuruş yaptı ve top ağlara gitti.

21. dakikada sol kanattan Kayserispor cezaalanı içerisine giren Muhlis İstemi, kaleye şutunu atarken top, üstten auta çıktı.

25. dakikada Emrah'ın ara pasında kaleci Özgün ile karşı karşıya kalan İlhan Parlak, vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Özgün, İlhan'ın vuruşunu karşılayarak topun ağlara gitmesine izin vermedi.

47. dakikada Hakan Demir'in ara pasında B:atuhan kurt, Kayserispor cezaalanına topu sürdü, kaleci Cenk ile karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı. Top, kaleci Cenk'in sağından ağlarla buluştu 1-1

52. dakikada Bertolacci, ceza yayı önünden kaleye şutunu attı. Top az farkla yandan auta çıktı.

57. dakikada Thiam'ın pasında Emrah Başsan, cezaalanı içerisinde kaleye şutunu attı. Top uzak direğe çarparak oyun alanına döndü. Iğdır FK defansı topu uzaklaştırdı.

84. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı köşe atışı sonrası ceza sahası içinde Majid Hosseini'nin kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-1

Stat: Kayseri

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Egemen Savran, Melih Kurtuluş

Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Anthony Uzodimma (Lionel Carole dk. 72), Majid Hosseini, Ali Karimi, Gökhan Sazdağı, Yaw Ackah (Bernard Mensah dk. 72), Andrea Bertolacci, Emrah Başsan, Carlos Mane (Baran Ali Gezek dk. 85 ?), Mame Thiam (Talha Sarıarslan dk. 89 ?), İlhan Parlak (Mario Gavranovic dk. 72)

Iğdır Futbol Kulübü: Özgün Köklü, Emir Miray Köksal (Mehmet Erdem Uğurlu dk. 70), Mehmet Dingil, Hakan Demir (İshak Çakmak dk. 51), Burak Yamaç, Mehmet Yıldızaç, Tuğkan Kamışoğlu, Muhlis İstemi (Tahir Babaoğlu dk. 51), Timur Temeltaş (Muhammet Reis dk. 70), Batuhan Kurt (Osman Şahin dk. 81 ?), Halil İbrahim Sönmez

Goller: Burak Yamaç (dk.3) (kendi kalesine) Majid Hosseini (dk. 84) (Y. Kayserispor), Batuhan Kurt (dk. 47) (Iğdır Futbol Kulübü)

Sarı kartlar: Batuhan Kurt, Mehmet Yıldızaç (Iğdır FK)