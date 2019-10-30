Zirvede Cumhuriyet coşkusu

yıldönümünü Erciyes Dağı'nda kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Erciyes Dağı zirve tırmanışı başarıyla tamamlandı. Bu anlamlı tırmanışa Kayseri ve yurdun diğer illerinden gelen 11'i kadın 58 dağcı katıldı. 28 Ekim günü Erciyes-Tekir Yaylası'nda bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kamp ve Eğitim Merkezi'nde toplanan dağcılar, buradan 2 bin 800 metredeki Çobanini mevkiine giderek kamp kurdu. Geceyi burada geçiren dağcılar, 29 Ekim 2019 günü sabaha karşı saat 04.10'da yeni yağmakta olan kara ve hayli zor kış şartlarına aldırmadan ilerleyip Şeytan Deresi sol kulvarını takip ederek Hörgüçkaya altından saat 09.50'de Erciyes Dağı doğu zirveye ulaştılar. Zirvede hep birlikte saygı duruşu yaparak , İstiklal Marşımızı coşkuyla seslendiren ve deftere günün anlamını içeren notlar yazan ekip, dönüşü aynı rotadan yaparak saat 13.25'de Çobanini kamp yerine indi.

15.30'da Tekir Yaylası'ndaki Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kamp Merkezi'ne varan dağcılara burada 29 Ekim Cumhuriyet Tırmanışı anısına yapılan bu tırmanışa katılım belgeleri verildi. Cumhuriyet'in 96.yıl dönümünde Erciyes Dağı'nın 3 bin 917 metre yükseklikteki zirvesine tırmanış yapan dağcılar, daha sonra otobüsle şehre inerek oldukça mutlu bir şekilde geldikleri illere gittiler. Cumhuriyetin kuruluşunu Erciyes Dağı zirve faaliyetine tırmanış sorumlusu olarak katılan İsmail Yılmaz dağcılar adına yaptığı açıklamada , “Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü Erciyes Dağı'nda kutlamaktan dolayı gurur duyuyoruz. Yurdun değişik illerinden gelerek bu anlamlı tırmanışa katılan tüm dağcılarımızı yürekten kutluyorum" dedi.

Bu tırmanışta dağcılara Türkiye Dağcılık Federasyonu üyesi Yusuf Hakan Özdemir, tırmanış sorumlusu İsmail Yılmaz, rehber Ahmet Duran, artçı olarak da Abdülkadir Erdem ve Adem Çavuş eşlik etti.