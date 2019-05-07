Zişan Gürsoy Türkiye Şampiyonu

Bilecik'te yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi(ANALİG) Karate Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kayserili sporcu Zişan Gürsoy büyük başarıya imza attı.

Türkiye Şampiyonasında Kata ve Kumite stillerinde 24 il takımı mücadele ettiği müsabakalar Bilecik İstasyon Spor Salonunda oldukça çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu.

Bayanlar 42 kg kategorisinde yarışan Zişan Gürsoy rakiplerine şans tanımayarak adını Türkiye Şampiyonluğuna yazdırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, başarılı sporcu Zişan Gürsoy'u ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.