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Ziya Alkurt'un gözü formada

Hes Kablo Kayserispor’un başarılı kanat oyuncusu Ziya Alkurt kalan son 8 haftada gözünü formaya dikti.

Hes Kablo Kayserispor'un başarılı kanat oyuncusu Ziya Alkurt kalan son 8 haftada gözünü formaya dikti.


Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, ligin 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Tesislerde Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde sürdüren Sarı-Kırmızılı oyuncuların istekli ve keyifli olması hem teknik heyeti hem de yöneticileri sevindiriyor.


Sakatlığı nedeniyle ligin ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan başarılı kanat oyuncusu Ziya Alkurt, kalan son 8 haftada formayı kolay kolay bırakmayı düşünmüyor. Ziya Alkurt, antrenmanlardaki hırsı ve isteği ile Hırvat teknik adam Prosinecki'nin gözüne girmeyi başardı.


Kalan son 8 haftada takıma adına elinden gelenin fazlasını yapacağını ifade eden Ziya Alkurt, “Takım olarak bu süreci oldukça verimli ve iyi geçiriyoruz. Hasret sona eriyor ve kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Kalan 8 hafta bizim için zor geçecek ama biz inandık ve bunu başaracağız” dedi.


Ziya Alkurt'un Hes Kablo Kayserispor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

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