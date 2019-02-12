Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezinde Yaza Hazırlık Devam Ediyor

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Sultan Sazlığında yaz mevsiminde gelen ziyaretçileri daha güzel ortamda ağırlamak için ziyaretçi bilgilendirme merkezinde 10 adet kamelya yapımı,yürüyüş yolu,gölet ve çevre düzenlemesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sindelhöyük eski Belediye Başkanı ve Develi Belediyesi Meclis Üyesi Hamdullah Deringöl, "Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan sultan sazlığı denilen alan burayı benim Belediye Başkanı olduğum dönemde yaptırdık,şimdide gelen misafirlerimize kamelyalar yetersiz kaldığı için 10 adet yaptık,gelen misafirleri daha güzel ortamda ağırlamak için,arka tarafa gölet,göletin yanına yürüyüş yolu,yeşillendirme ve çevre düzenlemesi çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.