10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kilis'te, jandarma ekipleri sınır köyünde 7 çuval içerisinde 10 bin 499 pokat kaçak sigara ele geçirdi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Suriye sınırında bulunan Hisar köyünde ismi açıklanmayan bir kişi ait 7 çuval içerisinde 10 bin 499 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigara kaçakçılığı ile ilgili soruşturma Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.