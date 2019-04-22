İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

10 Metre havalı tabanca müsabakası sonuçlandı

Kilis’te, kurumlar arası 10 metre havalı tabanca müsabakası sonuçlandı.

Kilis'te, kurumlar arası 10 metre havalı tabanca müsabakası sonuçlandı.


Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Beşevler Spor Salonu Atış Poligonunda düzenlenen Kurumlar Arası 10 Metre Havalı Tabanca İl Birinciliği Müsabakaları kurumların yoğun katılımı ile sona erdi. Düzenlenen kupa töreninde müsabakalarda dereceye giren kurum ve sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı tarafından verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Remzi Arkaltı,ödül töreni sonrasında İl Temsilcisi Murat Erton'a,hakemlere,müsabakaya katılım sağlayan tüm kurum ve sporculara teşekkür ettiğini belirtti.


Dereceye giren kurumlar, birinci Fen Lisesi, ikinci Kilis Avcılar Ve Atıcılık Spor Kulübü, Kilis İl Emniyet Müdürlüğü oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.