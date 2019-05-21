100 yıl kupaları sahiplerini buldu

Kilis'te, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının 100. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen halı saha futbol müsabakalarında Musabeyli Jandarma birinci oldu.

Musabeyli Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Musabeyli ilçesinde ilk defa kurumlar arası halı saha futbol maçları yapıldı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Herkes için Spor, Her Yerde Spor" adlı turnuvanın Final maçı da diğer maçlar gibi çok çekişmeli geçti. Futbol turnuvasında Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü finali oynadı. Musabeyli Jandarma Komutanlığı , Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü 5 - 2 yenerek turnuva şampiyonu oldu.

Turnuva maçları Şehit Hasan Özüberk Anadolu Lisesi halı sahasında yapıldı. Final maçına Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cevdet Polat, daire amirleri ve çok sayıda seyirci tarafından izlendi. Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının 100. yıl dönümüne denk gelen turnuvada yarışmaya katılan tüm kurumlara teşekkür ettiğini ifade ederek, “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının 100. yıl dönümüne özel yapılan bu turnuvanın birlik ve beraberliği güçlendirdi. Kurumlar arası diyalog ve koordinasyon arttı” dedi.

Final maçı sonunda şampiyon olan ilçe jandarma komutanlığına ve ikinci olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne kupa ve madalyaları takdim edildi.