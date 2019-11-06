Kilis'te, "100 Yıllık Hikaye İmam Hatipler" konulu konferans verildi.

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kilis İmam Hatipliler Derneği (KİMDER) tarafından "100 Yıllık Hikaye İmam Hatipler" konulu konferans gerçekleştirildi. Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konferansta İl Milli Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve Şaban Korkmaz Akabinde Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, İmam Hatiplerin geçmişi, geleceği ve önemi hususunda kısa bir konuşma yaptı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Bünyamin Açıkalın "Allah'ı Tanımalı" konulu sunumu sonrasında program sona erdi.