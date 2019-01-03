Kilis Belediyesi tarafından ‘15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet" kampanyası devam ediyor.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara. Bisiklet dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Bu güzel günde bisiklet hediyelerini teslim etmeye devam ettiklerini ifade ederek, "Peygamber efendimizin en güzel sünnetlerinden biri olan hediyeleşme sünnetine riayet ettiğimiz ve masum çocuklarımızın yüzlerini gülümsetebildiğimiz için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Sizlerin duası ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile sürdürdüğümüz bisiklet kampanyasıyla şehrimizde bisiklet girmeyen ev kalmayana kadar dağıtımlarımız devam edecektir. Bisikletlerine kavuşan evlatlarımızdan tek isteğimiz derslerine büyük bir özen göstermeleridir. Biliyoruz ve farkındayız ki, evlatlarımızın yalnızca bu ülkenin geleceği değil, bu ümmetin geleceğidir. Bugün bisikletleri ile güle oynaya vakit geçiren bu çocuklarımızın içlerinden ileride yeni Fatihler, yeni Yavuzlar, Yeni Mustafa Kemaller ve yeni Recep Tayyip Erdoğanlar çıkacaktır. Onlar için ne yapsak azdır ve Allah imkan verdiği sürece yapmaya devam edeceğiz. İyi yetişin çocuklar. Bosna sizi bekliyor, Bağdat sizi bekliyor, Arakan sizi bekliyor, Halep sizi bekliyor, ümmet sizi bekliyor, insanlık sizi bekliyor" diye konuştu.